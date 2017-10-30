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GOM Audio
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GOM Audio

2.2.11.0

Простой аудиоплеер

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GOM Audio — это простой аудиоплеер от разработчика знаменитого видеоплеера GOM Player, на основе которого он и разрабатывается. Этот плеер отлично подойдет для простого воспроизведения плейлистов и директорий. То есть, для управления большой коллекцией GOM Audio не годится.

GOM Audio довольно простой плеер: классическое окно управления воспроизведением, плейлист, эквалайзер, аудио-эффекты, простенький редактор тегов, интернет-радио и несколько мелочей. GOM Audio поддерживает большинство популярных форматов аудио: Audio CD, MP3, M4A, OGG, WMA, WAV, MID, FLAC, APE, PLS. Остается добавить, что интерфейс плеера простой, удобный и поддерживает скины.

Увы, но GOM Audio не поддерживает тексты песен и интернет-сервисы для импорта сопутствующий материалов (обложек, текстов, тегов). Также многим пользователям может не понравится то, что отображаемая обложка диска (если она есть у пользователя), уменьшается до совсем маленького размера (во всех доступных скинах). В общем, гибким и функциональным плеер назвать, прямо скажем, сложно.

НОВОЕ В ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ:
  • Обновлена версия библиотеки тегов.
  • Обновлен диалог открытия адреса в интернете.
  • Исправлены различные проблемы с окном текстов песен.
  • Улучшен Soundfont UX для воспроизведения MIDI-файлрв.
  • Предприняты мелкие улучшения и исправлены ошибки.
Скриншот GOM Audio 1 Скриншот GOM Audio 2 Скриншот GOM Audio 3
ОБНОВЛЕНО: 30.10.17САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Mozilla Firefox

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