AIMP — это популярный аудиоплеер от отечественного разработчика. Рассчитан на простое воспроизведение плейлистов и директорий. Этот аудиоплеер в кротчайшие сроки завоевал широкую популярность среди пользователей, благодаря удачному интерфейсу, набору востребованных функций и общему удобству работы.

Интерфейс AIMP, а точнее базовый скин, построен в Winamp-подобном стиле, что удобно для большинства пользователей. Также для загрузки доступно множество прочих разнообразных скинов, структура большинства которых выполнена в том же стиле. И хотя, в последние годы, подобный стиль построения интерфейса аудиоплеера не так популярен как более функциональный Amarok-стиль, он все же очень нравится рядовым пользователям из-за простоты и удобства.

AIMP поддерживает большинство популярных аудиоформатов, имеет собственный аудио-движок, включает массу функций для удобной работы с плеером, поддерживает множество функций работы с плейлистами, умеет работать с тегами, поддерживает вывод звука через DirectSound / ASIO / WASAPI, поддерживает интернет-радио, имеет набор полезных настроек, включает 18-ти полосный эквалайзер и т. д. Отдельной строкой стоит отметить, что AIMP поддерживает модули расширения функциональности плеера.

Кроме прочего, в состав поставки AIMP входит простой и удобный аудио-конвертер для удобного конвертирования различных аудиоформатов между собой.

Можно смело рекомендовать скачать AIMP бесплатно большинству пользователей, так как он прост, удобен и при этом содержит все необходимое.