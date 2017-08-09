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Все категорииАудиоплееры

AIMP

4.13 (1897) / 4.50 (2020) Beta

Очень популярный аудиоплеер

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AIMP — это популярный аудиоплеер от отечественного разработчика. Рассчитан на простое воспроизведение плейлистов и директорий. Этот аудиоплеер в кротчайшие сроки завоевал широкую популярность среди пользователей, благодаря удачному интерфейсу, набору востребованных функций и общему удобству работы.

Интерфейс AIMP, а точнее базовый скин, построен в Winamp-подобном стиле, что удобно для большинства пользователей. Также для загрузки доступно множество прочих разнообразных скинов, структура большинства которых выполнена в том же стиле. И хотя, в последние годы, подобный стиль построения интерфейса аудиоплеера не так популярен как более функциональный Amarok-стиль, он все же очень нравится рядовым пользователям из-за простоты и удобства.

AIMP поддерживает большинство популярных аудиоформатов, имеет собственный аудио-движок, включает массу функций для удобной работы с плеером, поддерживает множество функций работы с плейлистами, умеет работать с тегами, поддерживает вывод звука через DirectSound / ASIO / WASAPI, поддерживает интернет-радио, имеет набор полезных настроек, включает 18-ти полосный эквалайзер и т. д. Отдельной строкой стоит отметить, что AIMP поддерживает модули расширения функциональности плеера.

Кроме прочего, в состав поставки AIMP входит простой и удобный аудио-конвертер для удобного конвертирования различных аудиоформатов между собой.

Можно смело рекомендовать скачать AIMP бесплатно большинству пользователей, так как он прост, удобен и при этом содержит все необходимое.

НОВОЕ В ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ:
  • Обновлены локализации.
  • В аудио конвертер добавлена специальная сборка кодека LAME с поддержкой юникода.
  • Исправлено: звуковой движок - при завершении проигрывания при закрытии приложения иногда может возникнуть треск.
  • Исправлено: звуковой движок - плеер зависает при потере аудио фокуса, если в качестве метода вывода используется DirectSound.
  • Исправлено: плейлист - плейлист в формате AIMPPL4 с относительными путями открывается некорректно, если относительное имя файла начинается с + или -.
  • Исправлено: редактор тегов - WAV-файл, отредактированный в AIMP, иногда открывается с ошибкой в Adobe Audition.
  • Исправлены мелкие ошибки и замечания.
Скриншот AIMP 1 Скриншот AIMP 2 Скриншот AIMP 3
ОБНОВЛЕНО: 09.08.17САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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