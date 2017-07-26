PowerArchiver — это мощный архиватор с продвинутым интерфейсом и широким ассортиментом дополнительных функций. Данный архиватор поддерживает все востребованные форматы архивов, в том числе и, конечно же, самые популярные ZIP, RAR, 7z и TAR. Кроме архивов, программа поддерживает работу с образами дисков и различными текстовыми и графическими форматами. Разработчики заявляют, что PowerArchiver способен обеспечить более высокую скорость работы основных операций, за счет поддержки многоядерных процессоров (по сравнению с прочими популярными программами, прирост в скорости может достигать 300%—400%).

Помимо стандартных операций с архивами, PowerArchiver поддерживает и такие особенности как запись дисков, виртуальный CD-привод, FTP-клиент, функции резервного копирования, поддержку просмотра текстовых и графических файлов и целый набор сопутствующих мелочей для удобной работы. Кроме прочего стоит отметить интерфейс программы в стиле ленточного интерфейса Microsoft Office (также доступен и стандартный, в виде классической панели инструментов), а также полную поддержку особенностей операционных систем Windows 7 и Windows 8.1.

При всех достоинствах и функциональной насыщенности PowerArchiver, ценовая политика разработчика такова, что запросто может распугать потенциальных пользователей, которые, наверняка, не захотят платить 50 долларов за полную версию приложения, а воспользуются менее функциональными, но часто более приемлемыми WinRAR или 7-Zip.