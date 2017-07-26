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PowerArchiver

2017

Мощный архиватор с массой дополнительных функций

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PowerArchiver — это мощный архиватор с продвинутым интерфейсом и широким ассортиментом дополнительных функций. Данный архиватор поддерживает все востребованные форматы архивов, в том числе и, конечно же, самые популярные ZIP, RAR, 7z и TAR. Кроме архивов, программа поддерживает работу с образами дисков и различными текстовыми и графическими форматами. Разработчики заявляют, что PowerArchiver способен обеспечить более высокую скорость работы основных операций, за счет поддержки многоядерных процессоров (по сравнению с прочими популярными программами, прирост в скорости может достигать 300%—400%).

Помимо стандартных операций с архивами, PowerArchiver поддерживает и такие особенности как запись дисков, виртуальный CD-привод, FTP-клиент, функции резервного копирования, поддержку просмотра текстовых и графических файлов и целый набор сопутствующих мелочей для удобной работы. Кроме прочего стоит отметить интерфейс программы в стиле ленточного интерфейса Microsoft Office (также доступен и стандартный, в виде классической панели инструментов), а также полную поддержку особенностей операционных систем Windows 7 и Windows 8.1.

При всех достоинствах и функциональной насыщенности PowerArchiver, ценовая политика разработчика такова, что запросто может распугать потенциальных пользователей, которые, наверняка, не захотят платить 50 долларов за полную версию приложения, а воспользуются менее функциональными, но часто более приемлемыми WinRAR или 7-Zip.

НОВОЕ В ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ:
  • Новый интерфейс. 9 переработанных скинов в новом, более современном, оформлении. Обновленные панели инструментов и т. п. Также изменен логотип и иконка программы.
  • Улучшенная совместимость с операционной системой Windows 10.
  • Улучшенная поддержка 2K и 4K дисплеев с высоким DPI.
  • Улучшена поддержка сенсорных экранов.
  • Теперь функции резервного копирования, виртуального сидирома и записи дисков могут быть запущены как отдельные приложения.
  • Добавлена поддержка шифрования и подписей Micorosft Office и Adobe.
  • Добавлена поддержка форматов ZPAQ и WIM.
  • Улучшена поддержка всех форматов архивации. Исправлены ошибки при работе с поддерживаемыми форматами.
  • Обновлен механизм записи дисков.
  • Улучшены инструменты создания новых архивов.
  • Добавлено множество новых локализация.
  • Предпринято множество мелких улучшений в разных частях программы.
Скриншот PowerArchiver 1 Скриншот PowerArchiver 2
ОБНОВЛЕНО: 26.07.17САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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