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PeaZip
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PeaZip

6.5.0

Архиватор поддерживающий 188 форматов архивов

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PeaZip — удобный, простой в освоении и достаточно мощный архиватор. Это полностью бесплатная программа, которая также доступна и в виде исходных кодов.

Кроме полной поддержки популярных форматов ZIP, RAR и 7Z, PeaZip умеет распаковывать более 188-ти различных форматов архивов (точнее расширений файлов). Поддерживается создание архивов в форматах: 7Z, ARC, BZ2, GZ, PAQ, PEA, QUAD/BALZ, TAR, UPX, WIM, XZ, ZIP.

В программе имеются функции конвертирования форматов между собой, поддерживается шифрование архивов, доступно множество различных опций. При всем при этом, PeaZip прост и удобен.

НОВОЕ В ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ:

Крупное обновление с массой улучшений. Обновлен интерфейс и темы оформления, добавлен ряд опций для работы с архивами, улучшены функции конвертирования архивов, улучшена поддержка формата WIM, обновлены сторонние компоненты, произведены внутренние оптимизации, исправлены ошибки.
Скриншот PeaZip 1 Скриншот PeaZip 2
ОБНОВЛЕНО: 22.10.17САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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