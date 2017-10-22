PeaZip — удобный, простой в освоении и достаточно мощный архиватор. Это полностью бесплатная программа, которая также доступна и в виде исходных кодов.

Кроме полной поддержки популярных форматов ZIP, RAR и 7Z, PeaZip умеет распаковывать более 188-ти различных форматов архивов (точнее расширений файлов). Поддерживается создание архивов в форматах: 7Z, ARC, BZ2, GZ, PAQ, PEA, QUAD/BALZ, TAR, UPX, WIM, XZ, ZIP.

В программе имеются функции конвертирования форматов между собой, поддерживается шифрование архивов, доступно множество различных опций. При всем при этом, PeaZip прост и удобен.