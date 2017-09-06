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Bandizip
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Bandizip

6.09

Простой архиватор с поддержкй нужных форматов

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Bandizip — простой архиватор с поддержкой ряда популярных форматов. Эта программа включает несколько базовых для такого типа программ функций и не претендует на что-то большее. Этот архиватор является несложным инструментов для распаковки существующих архивов и создания новых.

Этот архиватор умеет распаковывать большинство популярных типов архивов (около 40-ка расширений), в том числе и самые востребованные: ZIP, RAR, 7Z и TAR. Кроме извлечения файлов, Bandizip умеет и создавать архивы с расширениями ZIP, ZIPX, EXE, TAR, TGZ, LZH, ISO и 7Z. При этом имеется несколько полезных настроек: размер тома, уровень сжатия, защита архива паролем.

У Bandizip простой и доступный интерфейс с которым приятно работать. Конечно же основные функции программы могут быть интегрированы в контекстное меню Windows, для быстрых операций с файлами.

НОВОЕ В ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ:
  • Добавлен ярлык для функций «Extract Here(Smart)» и «Extract to Current Folder».
  • Улучшен встроенный просмотрщик графических изображений.
  • Улучшена система обновления программы.
  • Исправлены мелкие ошибки.
Скриншот Bandizip 1 Скриншот Bandizip 2
ОБНОВЛЕНО: 06.09.17САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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