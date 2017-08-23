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Malwarebytes Anti-Malware
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Malwarebytes Anti-Malware

3.2

Инструмент для обнаружения и удаления вирусов

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Malwarebytes Anti-Malware — это инструмент для борьбы с разнообразными вредоносными файлами. Не смотря на способность программы бороться с широким спектром вредоносных файлов, она относится скорее к классу анти-шпионов и не является полноценным антивирусным продуктом и неспособна стать полноценной заменой антивирусу. В идеале, программу стоит использовать как подспорье основному антивирусу в качестве дополнительного сканера.

Malwarebytes Anti-Malware умеет обнаруживать и удалять различные вредоносные программы, поддерживает несколько режимов сканирования (проверка оперативной памяти, важных областей и полная проверка), включает защиту в реальном времени (только в платной версии), карантин, а также некоторые дополнительные функции. Также стоит отметить, что программа, чаще всего, не конфликтует с антивирусами и может использоваться параллельно с ними.

Malwarebytes Anti-Malware выпускается в двух вариантах. Бесплатная версия включает только функции сканирования компьютера, а платная, для активации которой требуется оформить платную подписку, поддерживает защиту компьютера в реальном времени и способна предотвратить возможное заражение. За прочими подробностями о различиях между версиями можно обратиться к таблице сравнения версий на сайте разработчика.

НОВОЕ В ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ:

Улучшены функции защиты, повышена производительность, упрощен доступ к некоторым функциям, немного улучшен интерфейс и исправлены ошибки.
Скриншот Malwarebytes Anti-Malware 1 Скриншот Malwarebytes Anti-Malware 2 Скриншот Malwarebytes Anti-Malware 3
ОБНОВЛЕНО: 23.08.17САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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