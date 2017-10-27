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ESET Internet Security
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Все категорииАнтивирусы

ESET Internet Security

11.0.144.0

Очень популярный антивирусный комплекс

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ESET — одна из самых известных компаний производителей антивирусных программ. NOD32 Antivirus, ESET Smart Security и ESET Smart Security Premium —линейка антивирусов для домашних и офисных компьютеров. Эти антивирусы давно существуют и cчитается одним из самых надежных инструментов для защиты компьютера от вирусов и превосходит по популярности большинство конкурирующих программ.

Данный антивирусный пакет способен уберечь от полного спектра угроз безопасности персонального компьютера и успешно борется с разного рода вредоносными программами. Программы позволяют обнаружить и удалить вирусы самых различных типов, предупредить несанкционированный доступ к компьютеру пользователя, успешно блокирует рекламу, спам и многое другое. Также в программе есть ряд инструментов, направленных на борьбу со специфическими угрозами: безопасные онлайн-платежи, защита веб-камеры, защита роутера, родительский контроль и многое другое.

Программа распространяется в 3-х версиях. Версия ESET NOD32 Antivirus защищает от вирусов, троянских программ, червей, рекламы, шпионских программ, фишинг-атак и руткитов. Версия ESET Internet Security рассчитана на предоставление полной защиты и, вдобавок к базовой версии, включает еще и фаервол, защиту от спама и родительский контроль. Версия ESSET Smart Scurity Premium включает также инструмент для хранения паролей функцию шифрования.

НОВОЕ В ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ:
<>Новая версия содержит 4 главных изменения:<>
  • Connected Home Monitor — переименованая и переработанная версия инструмента Home Network Protection с рядом новых функций сканирования устройств.
  • UEFI Scanner — проактивный сканер, который работает в фоне и только сигнализирует об обнаружении проблем.
  • License Manager — новая функция сервиса my.eset.com для управления лицензиями на программу.
  • System cleaner — новая функция, которая служит для восстановления базовых настроек, после вмешательства вредоносных программ.
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ОБНОВЛЕНО: 27.10.17САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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