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Emsisoft Internet Security

2017.7

Комплекс для обеспечения безопасности компьютера

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Emsisoft Internet Security — это антивирусное решение, способное защитить от широкого спектра угроз. Программа стремительно набирает популярность и, в последнее время, все чаще получает награды уважаемых экспертов, а также признание рядовых пользователей. В некоторых тестированиях, программе удается достичь фантастических результатов, что благотворно сказывается на дальнейшей популяризации этого продукта.

Emsisoft Internet Security способна как сканировать систему на наличие вирусов, так и защищать, самостоятельно проверяя все что только возможно в реальном времени. Включает полный спектр механизмов защиты от полного спектра угроз. Также необходимо упомянуть тот факт, что Emsisoft Anti-Malware включает целых 2 ядра сканирования (собственное и от BitDefender), что оставляет вирусам еще меньше шансов на успех.

Существует 2-е версии: Emsisoft Anti-Malware включает функции антивирусной защиты, веб-защиту и контроль программ, а версия Emsisoft Internet Security включает еще и функции фаервола (используется механизм от Online Armor). Программа частично платная. 30-ти дневная пробная версия включает полный функционал, а по истечении тестового периода превращается в бесплатную версию, которая умеет сканировать компьютер и лечить обнаруженные вирусы. Ее можно расширить, купив лицензию, и тогда она будет включать функции защиты в реальном времени, веб-защиту и контроль программ.

НОВОЕ В ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ:
  • Добавлен новый лог с наглядным обзором всех событий.
  • Добавлен новый режим работы с оповещениями поведенческого блокировщика. В этом режиме все решения принимает программа.
  • Теперь программа обращается к сервису Anti-Malware Network во время повторного сканирования объектов в карантине для избежания ложных срабатываний.
  • Добавлено предупреждение о возможных конфликтах с другими антивирусами и прочими программами для обеспечения безопасности.
  • Повышена скорость запуска программы и производительность обновления.
  • Исправлены ошибки.
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ОБНОВЛЕНО: 01.08.17САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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