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Emsisoft Anti-Malware
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Emsisoft Anti-Malware

2017.10

Скачать комплекс для обеспечения безопасности компьютера

Скачать Emsisoft Anti-Malware

Emsisoft Anti-Malware — это антивирусное решение, способное защитить от широкого спектра угроз. Программа стремительно набирает популярность и, в последнее время, все чаще получает награды уважаемых экспертов, а также признание рядовых пользователей. В некоторых тестированиях, программе удается достичь фантастических результатов, что благотворно сказывается на дальнейшей популяризации этого продукта.

Emsisoft Anti-Malware способна как сканировать систему на наличие вирусов, так и защищать, самостоятельно проверяя все что только возможно в реальном времени. Включает полный спектр механизмов защиты от полного спектра угроз. Также необходимо упомянуть тот факт, что Emsisoft Anti-Malware включает целых 2 ядра сканирования (собственное и от BitDefender), что оставляет вирусам еще меньше шансов.

НОВОЕ В ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ:
  • Добавлена настройка включения/выключения интеграции программы с Центром безопасности Windows.
  • Добавлена опция для базовой настройки производительности работы сканера. Позволяет настроить режим производительности в один клик.
  • Повышена производительность процесса обновления программы.
  • Улучшена совместимость с обновлением Windows 10 Fall Creators Update.
  • Теперь программа использует зашифрованное соединение для всех типов коммуникаций.
  • Улучшена совместимость с приложениями Microsoft Office.
  • Произведены мелкие оптимизации и исправлены ошибки.
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ОБНОВЛЕНО: 02.11.17САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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