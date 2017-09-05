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WinSCP
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Все категорииFTP/SSH/Сеть

WinSCP

5.11

WinSCP — замечательный FTP-клиент для вебмастеров

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WinSCP — замечательный FTP-клиент для вебмастеров. С удобным интерфейсом, полным спектром необходимых функций и, при том, полностью бесплатный.

WinSCP поддерживает все необходимые функции: поддержка протоколов SFTP и SCP, работа со всеми основными файловыми операциями, автоматизация скриптами, синхронизация, поддержка внешних программ для просмотра файлов, интеграция с операционной системой для более быстрых операций и т. п.

Программа имеет очень удобный, отлично продуманный интерфейс. Можно использовать как классический для такого типа программ двухпанельный режим для удобного перемещения файлов между локальным компьютером и удаленным сервером, так и одно окно с содержимым сервера. Оба режима прекрасно настраиваются по целому ряду параметров.

НОВОЕ В ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ:
  • Улучшена производительность при обработке больших файлов в очереди на передачу, за счет использования нескольких соединений для каждой отдельной передачи.
  • Улучшена поддержка нескольких мониторов с различным разрешением.
  • Улучшена поддержка облачного сервиса Microsoft OneDrive.
  • Улучшена поддержка передачи настроек программы между разными компьютерами через облачные сервисы.
  • Обновлены встроенные компоненты.
  • Исправлены ошибки.
Скриншот WinSCP 1 Скриншот WinSCP 2 Скриншот WinSCP 3 Скриншот WinSCP 4
ОБНОВЛЕНО: 05.09.17САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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