TeamViewer — популярнейшее приложение для обеспечения удаленного доступа к компьютеру через интернет. С помощью этой программы можно легко установить связь с удаленным компьютером и управлять им так, как будто удаленная система находится перед вами. В отличии от большинства программ данного рода, работа с TeamViewer максимально проста и доступна: после запуска приложения на обоих системах (администратор и хост) потребуется лишь пройти авторизацию, после чего администратор будет видеть на своем экране рабочий стол удаленного компьютера и может им полноценно управлять — предварительная настройка, в общем то, не требуется. Дополнительно доступен ряд функций, типа передачи файлов и прочих удобств. Также стоит добавить, что TeamViewer может работать без установки и бесплатен для некоммерческого использования.

Скачать TeamViewer можно для Windows, GNU/Linux, Mac, а также для мобильных операционных систем Android, iOS, Windows Phone, что дает возможность администрировать удаленную систему откуда угодно.