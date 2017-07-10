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Все категорииFTP/SSH/Сеть

Hamachi

2.2.0.579

Программа для создания виртуальной локальной сети

Скачать Hamachi

Hamachi — это программа для создания виртуальной локальной сети через интернет. Она позволяет создать локальную сеть из компьютеров расположенных в абсолютно разных, не досягаемых для построения обычной локальной сети, местах. Созданная таким образом сеть будет иметь все преимущества и функциональные особенности обыкновенной локальной сети. Поддерживается создание самых разных типов сетей из 2-х и более компьютеров.

Способов применения Hamachi масса: создание закрытых сетей для самых различных целей; организация любых сервисов локальной сети; работа программ и игр, поддерживающих лишь локальную сеть и многое другое. Hamachi весьма доступна. С помощью этой программы легко создать сеть и удобно администрировать сеть. Основные операции осуществляются через простой и понятный веб-интерфейс в обычном браузере. Ознакомится со всеми подробностями можно на официальном сайте программы (на русском языке).

НОВОЕ В ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ:

Исправлены незначительные ошибки.
Скриншот Hamachi 1 Скриншот Hamachi 2
ОБНОВЛЕНО: 10.07.2017САЙТ РАЗРАБОТЧИКА
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