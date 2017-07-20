Популярный FTP-клиент с открытыми исходными кодами. По функцональности, удобству и стабильности не уступает платным аналогам, а иногда и превосходит. FileZilla поддерживает большинство функций соединения и передачи файлов, в том числе и при использовании защищенного соединения, прокси и фаервола. Так же предусмотрено множество дополнительных удобств, таких как кэширование директорий, установка лимита скорости, редактирование файлов и т. п. Конечно же, поддерживается полная настройка интерфейса программы под себя. В общем, все как положено.

Остается добавить, что FileZilla абсолютно бесплатна и распространяется на основе открытых исходных кодов.