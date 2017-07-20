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Все категорииFTP/SSH/Сеть

FileZilla

3.27.0.1

Полностью бесплатный FTP-клиент

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Яндекс.Браузер

Популярный FTP-клиент с открытыми исходными кодами. По функцональности, удобству и стабильности не уступает платным аналогам, а иногда и превосходит. FileZilla поддерживает большинство функций соединения и передачи файлов, в том числе и при использовании защищенного соединения, прокси и фаервола. Так же предусмотрено множество дополнительных удобств, таких как кэширование директорий, установка лимита скорости, редактирование файлов и т. п. Конечно же, поддерживается полная настройка интерфейса программы под себя. В общем, все как положено.

Остается добавить, что FileZilla абсолютно бесплатна и распространяется на основе открытых исходных кодов.

НОВОЕ В ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ:
  • Обновлен компонент SFTP, который теперь базируется на основе PuTTY 0.70.
  • Добавлена поддержка сервиса децентрализованного облачного хранилища файлов Storj.
  • Исправлены ошибки.
Скриншот FileZilla 1 Скриншот FileZilla 2
ОБНОВЛЕНО: 20.07.2017САЙТ РАЗРАБОТЧИКА
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