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Все категорииFTP/SSH/Сеть

Cyberduck

6.2.0

FTP-клиент с простым интерфейсом

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Cyberduck — это полнофункциональный FTP-клиент с простым и аккуратным интерфейсом. Полностью бесплатный.

В отличии от большинства прочих FTP-клиентов, Cyberduck не поражает обилием панелей управления — интерфейс сразу производит впечатление доступной программы, с которой несложно работать. И верно: этот FTP-клиент создан чтобы быть простым и удобным. К примеру, в программе нет привычного двухпанельного режима для быстрого взаимодействия с файлами сервера и локального компьютера. Однако, все необходимое большинству пользователей там есть: синхронизация, закладки, полная информация о файлах, основные функции управления файлами на сервере и прочее.

Программа умеет работать со следующими типами серверов: FTP, SFTP, WebDAV, Amazon S3, Google Cloud Storage, Microsoft OneDrive, Rackspace Cloud Files и некоторыми другими.

В общем, программа идеально подойдет для пользователь загружающих файлы с FTP и вебмастерам, которым нужно загружать файлы различного типа на серверы.

НОВОЕ В ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ:
  • Добавлена поддержка копирования файлов на стороне сервера для Microsoft OneDrive.
  • Добавлена поддержка шаблонов записей хостов в known_hosts для SFTP.
  • Исправлены ошибки.
Скриншот Cyberduck 1 Скриншот Cyberduck 2 Скриншот Cyberduck 3
ОБНОВЛЕНО: 26.07.2017САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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